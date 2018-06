Военные врачи принимали участие в пытках заключенных в тюрьмах ЦРУ и Пентагона

В составлении 156-страничного документа под названием "Отказ от этики: профессионализм медиков и насилие над заключенными в ходе "Войны с террором" (Ethics Abandoned: Medical Professionalism and Detainee Abuse in the "War on Terror") принимали участие 19 экспертов из различных учреждений в США - медики, военные, юристы и специалисты по вопросам этики. Участники комиссии два года изучали находящиеся в открытом доступе записи и протоколы, свидетельствующие об обращении с заключенными в тюрьме Гуантанамо, а также в тюрьмах на американских военных базах в Афганистане и Ираке, сообщает РИА Новости.

"Министерство обороны и ЦРУ незаконно требовали от состоящих в их штате медицинских работников участвовать в процедурах по получению информации таким образом, что они (медики) причиняли тяжелые страдания заключенным", - сообщается в докладе.

Представитель Пентагона подполковник Дж. Тодд Бриссил (J. Todd Breasseale) назвал выдвинутые обвинения "абсолютно абсурдными".

"Стоит заметить, что ни один из участников комиссии не имел непосредственного доступа к заключенным, их медицинским картам или описанию процедур", - заявил военный.

Он дал понять, что данные для доклада составители получили из рук адвокатов заключенных, что не могло не отразиться на их объективности. По словам подполковника, в действительности заключенные в спецтюрьмах получали лучшую медицинскую помощь, чем когда они находились на свободе.