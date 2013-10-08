Пентагон приостановил выплаты пособий семьям погибших при исполнении

По данным министерства, глава Пентагона Чак Хейгел в понедельник провел встречу с руководителями департаментов, на которой обсуждались последствия бюджетного кризиса. Хейгел подтвердил, что гражданские служащие ведомства на этой неделе смогут вернуться на рабочие места.

"Несмотря на выход из вынужденных отпусков большинства гражданских служащих и возобновление многих работ в министерстве, ряд важных программ остаются приостановленными, сообщает РИА Новости.

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Например, министерство не имеет сейчас полномочий платить пособия семьям погибших при исполнении. Обычно 100 тысяч долларов наличными выплачиваются в течение трех дней после смерти", - говорится в сообщении.

Кроме того, недоступно дополнительное финансирование для ряда разведывательных и тренировочных программ.

Конгресс США не смог согласовать бюджетный закон до начала нового финансового года 1 октября: контролируемая республиканцами палата представителей требовала включить в документ пункт об отмене реформы здравоохранения. 1 октября прекратилось финансирование госучреждений. В Пентагоне проблемы с финансированием затронули около 400 тысяч гражданских служащих.