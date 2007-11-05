Малолетних украинок вызволили от торговцев детской порнографией

Европейские правоохранительные органы объявили о раскрытии крупной подпольной сети по распространению детской порнографии в Интернете. Как сообщает агентство France Presse со ссылкой на "Европол", подавляющее большинство жертв составляли девочки из Украины в возрасте от 9 до 16 лет. Их откровенные фотографии производились на одной из украинских фотостудий.

В операции "Коала" принимали участие полицейские из 18 европейских стран и Австралии. В результате были арестованы 92 человека в восьми европейских странах, завил представитель организации европейских прокуроров "Евроджаст". Всего клиентами подпольной сети состояли две с половиной тысячи человек.

Главный подозреваемый был арестован в Италии, когда он, предположительно, собирался вылететь в Украину, где у него есть два дома. При нем были обнаружены 70 тысяч долларов наличными и большое количество порнографической продукции, передает Лента.ру.