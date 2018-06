Скандальная фотография принцессы Дианы выставлена на торги

Ранее никогда не публиковавшееся фото принцессы Дианы, сидящей на коленях у неизвестного молодого человека, выставлена на интернет-аукцион RR Auction, который начнется в США через неделю, сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

На черно-белой фотографии размером 20 на 25 сантиметров молодая Диана запечатлена сидящей на коленях у мужчины приблизительно ее возраста и читающей книгу. В кадр неизвестного фотографа также попала бутылка виски Johnnie Walker. Фотография датирована 26 февраля 1981 года, то есть двумя днями позже официального объявления о помолвке Дианы Спенсер и принца Чарльза. На изображении стоит пометка "не публиковать" ("not to be published"). Как сказал представитель аукционного дома, " фотография ушла бы приблизительно за тысячу долларов, но эта отметка сделает ее куда дороже".

Фотографию приобрел аукционный дом RR Auctions вместе с фотоархивом, изначально принадлежавшим британскому таблоиду Daily Mirror. Издание не решилось публиковать изображение, назвав его "слишком смелым". Торги пройдут с 17 по 24 января этого года.

Принцесса Диана и принц Чарльз сочетались браком 29 июля 1981 года. Спустя год после развода, летом 1997 года, Диана погибла в автокатастрофе в Париже.