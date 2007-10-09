Экс-министр обороны Грузии вышел из тюрьмы

Экс-министр обороны Грузии Ираклий ОКРУАШВИЛИ сегодня ночью был освобожден из тюрьмы после уплаты залога в 10 миллионов лари (около шести миллионов долларов).

Как сообщает НТВ, его доставили домой сотрудники полиции. На вопросы журналистов он отвечать отказался.

Накануне заместитель генпрокурора Грузии заявил, что после того как И.ОКРУАШВИЛИ признал свою вину по двум пунктам обвинения – в вымогательстве и в халатном отношении к служебным обязанностям - он может быть освобожден из предварительного заключения под залог.

Кроме того, экс-министр признал, что выдвинутые им обвинения в адрес Президента Михаила СААКАШВИЛИ не соответствуют действительности.

25 сентября в телеэфире И.ОКРУАШВИЛИ обвинил М.СААКАШВИЛИ в попытке организации заказных убийств.