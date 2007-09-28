ООН советует Эстонии сделать русский вторым государственным

Нынешний статус русского языка в Эстонии не отвечает той роли, которую играет в эстонском обществе русскоязычное население, поэтому ему необходимо придать статус государственного. Как сообщает Лента.ру со ссылкой на Postimees, такой вывод содержится в докладе спецдокладчика Организации объединенных наций Дуду Диена, который изучал в Эстонии вопросы дискриминации, ксенофобии и терпимости.

По мнению представителя ООН, Эстонии следует двигаться в сторону многоязычного общества, а для этого сразу нескольким языкам надо придать официальный статус. В тоже время Диен признал, что требование обязательного владения эстонским языком является нормальным.

"Эстонский язык должны знать все граждане страны. Это нормально", - сказал докладчик ООН, подчеркнув при этом, что мультикультурное общество, в том виде в котором оно существует в Эстонии, подразумевает собой многоязычное общество.

Эстония неоднократно вызывала нарекания со стороны международных правозащитных организаций, а также Евросоюза в связи с политикой, проводимой в отношении русскоязычного населения. Однако официальные лица в Таллине продолжают настаивать, что проводят равную языковую политику по отношению ко всем гражданам страны.