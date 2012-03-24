В Египте новые столкновения футбольных фанов с полицией: есть жертвы

Один человек погиб, еще 20 получили ранения в египетском городе Порт-Саид в результате беспорядков, вспыхнувших после объявления об исключении местного клуба "Аль-Масри" из чемпионата страны.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные средства массовой информации.

Болельщики городского футбольного клуба вышли на улицы с протестом против санкций, наложенных накануне на команду Египетским футбольным союзом в связи с дракой и последовавшей давкой на матче в рамках национального чемпионата с участием "Аль-Масри"и столичного "Аль-Ахли", произошедшей в начале февраля этого года. В результате погибли более 70 человек, пострадали несколько сотен фанатов. Клуб "Аль-Масри" на два года отстранен от участия в национальном первенстве, стадион Порт-Саида будет закрыт на три сезона.

Протестующие на улицах Порт-Саида поджигали автомобильные покрышки, били витрины магазинов. После попыток военной полиции вмешаться в ситуацию, фанаты начали забрасывать военных пустыми бутылками и камнями.

По данным медиков, в результате столкновений погиб 13-летний подросток, пострадали порядка 20 человек, в том числе несколько болельщиков получили огнестрельные ранения.

Полиция сообщила, что в толпе протестующих были провокаторы, стрелявшие картечью по военным и фанатам.