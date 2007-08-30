Из СИЗО начинают отпускать подозреваемых по делу об убийстве Анны Политковской. Как пишет газета "Коммерсант", генпрокурор Чайка, который в понедельник заявил о раскрытии убийства, возможно, поторопился.

По данным издания, один из фигурантов уже освобожден, у другого на момент убийства журналистки оказалось железное алиби" – он сидел в тюрьме, третий, как выяснилось, вообще был арестован по другому делу.

Всего, напомним, по делу об убийстве журналистки было арестовано 11 человек.

Эхо Москвы