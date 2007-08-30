Из СИЗО начинают отпускать подозреваемых по делу об убийстве Анны Политковской
09:15, 30 августа 2007Мир
924 0
Генпрокурор, возможно, поторопился...
Из СИЗО начинают отпускать подозреваемых по делу об убийстве Анны Политковской. Как пишет газета "Коммерсант", генпрокурор Чайка, который в понедельник заявил о раскрытии убийства, возможно, поторопился.
По данным издания, один из фигурантов уже освобожден, у другого на момент убийства журналистки оказалось железное алиби" – он сидел в тюрьме, третий, как выяснилось, вообще был арестован по другому делу.
Всего, напомним, по делу об убийстве журналистки было арестовано 11 человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter