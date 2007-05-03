В Украину прибудет миссия Европарламента
Депутаты хотят иметь информацию из первых рук
Такое решение приняли члены Делегации Европарламента по связям с Украиной.
Миссия Европарламента планирует прибыть в Украину в конце мая и предусматривает провести встрече с руководством страны, лидерами политических сил и представителями неправительственных организаций.
В миссию должны войти 10 евродепутатов, ее возглавит председатель Делегации ЕП по связям с Украиной Адриан Северин.
Европарламентарии должны из первых рук получить информацию о политических событиях в Украине.
На основе собранных данных депутаты сделают доклад о ситуации в Украине для Европарламента и Евросоюза. Европарламентарии также должны передать украинскому руководству сигнал от Евросоюза, насколько важно придерживаться демократических ценностей.
Кроме Адриана Северина, в состав делегации войдут представители всех политических фракций Европарламента и докладчик Комитета по иностранным делам Михал Каминский.
Накануне пресс-служба комиссара ЕС по внешним отношениям сообщила, что Еврокомиссия не будет вмешиваться в разрешение политического противостояния в Украине.
Кризис остается внутренним делом государства, невзирая на просьбу о международном посредничестве со стороны украинской коалиции, отмечает пресс-служба комиссара ЕС по внешним отношениям Бениты Ферреро-Вальднер.