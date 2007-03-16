Россия может закрыть воздушное пространство для некоторых компаний ЕС

Россия может закрыть свое воздушное пространство для ряда авиакомпаний из стран Европейского Союза, передает радио "Свобода". В своем письме президенту Европейской конфедерации гражданской авиации руководитель Федеральной аэронавигационной службы России Александр Нерадько сообщил, что за период с июня 2006 года по февраль 2007 года только в Московской воздушной зоне было зафиксировано 18 случаев несанкционированных пересечений самолетами из стран ЕС заданных высот полета и 5 случаев вхождения самолетов в запретные зоны. В случае, если ситуация не будет исправлена, Россия откажется давать разрешения на полеты тех авиакомпаний, экипажи которых будут замечены в нарушении установленных норм, говорится в письме.