В Будапеште торжества переросли в многотысячные акции протеста

Торжества по случаю национального венгерского праздника в Будапеште в четверг переросли в массовые акции протеста против председателя правительства Ференца Дюрчаня, передает агентство Рейтер.

Около 100 тысяч человек вышли на улицы венгерской столицы, среди демонстрантов были праворадикальные группы, которые позднее вступили в столкновения с полицией. Власти применили против протестующих водометы и слезоточивый газ. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Крупнейшая оппозиционная венгерская партия ФИДЕС организовала акцию протеста против премьер-министра Дюрчаня в день празднования восстания венгерского народа против Австрии. Оппозиция обвиняет главу правительства в том, что тот намеренно искажал экономические показатели и обманывал людей, чтобы выиграть выборы прошлого года, и требует его немедленной отставки.

Ранее на торжествах, посвященных празднику, оппозиция закидала мэра Будапешта Габора Демски яйцами.

"За все, что происходит сегодня: за кризис в стране, за уличные беспорядки, за жестокость полиции, ответственно только правительство", - заявил лидер ФИДЕС Виктор Орбан.

Официальных заявлений властей по поводу происходящего пока не последовало.

Политический кризис в Венгрии продолжается с сентября 2006 года, он начался после обнародования местными СМИ аудиозаписи, уличающей, по мнению оппозиции, Дюрчаня во лжи относительно состояния экономики страны. С тех пор оппозиция периодически устраивает акции протеста на улицах Будапешта. За это время в беспорядках были ранены около 150 полицейских и десятки манифестантов.

РИА Новости