Разведка США опять ошиблась

Данные об иранской ядерной программе, полученные разведывательными службами США, оказались ложными, пишет в пятницу британская газета The Guardian.

Согласно источникам газеты в Вене, инспекторы МАГАТЭ не нашли подтверждения большей части американских разведданных о якобы ведущейся в Иране разработке оружия массового поражения.

"Большинство сведений оказались неверными", - заявил газете сотрудник МАГАТЭ, обладающий детальной информацией о результатах всех инспекций, произведенных в последнее время агентством на иранских ядерных объектах. По словам источника, после проверки всех объектов из списка, предоставленного МАГАТЭ американской стороной, инспекторы не нашли там никаких следов запрещенной ядерной деятельности.

В частности, в 2005 году американцы предоставили сотрудникам МАГАТЭ распечатку материалов, касающихся иранской ядерной программы, которые, по заверениям сотрудников спецслужб США, были получены с украденного в Иране компьютера. Однако специалисты МАГАТЭ, изучив предоставленные им материалы, пришли к заключению, что имеют дело с низкопробной фальшивкой. Так, документ не содержал ни одного слова на фарси, что даже для научных иранских документов является очень странным.

Согласно отчету МАГАТЭ, на 17 февраля 2007 года Иран сумел получить с помощью всех центрифуг, установленных в ядерном центре в Натанзе, только 66 килограммов изотопа урана-235, то есть количество, пригодное для использования только в исследовательских целях. Кроме того, в отчете отмечается, что уровень обогащения изотопа значительно ниже, чем необходимо для производства атомного оружия.

Напомним, что главным поводом для начала войны в Ираке были данные ЦРУ о том, что армия этой страны обладает оружием массового поражения. Впоследствии никаких следов ОМП в Ираке обнаружено не было. Отметим, что, по мнению специалистов, в настоящее время США всерьез рассматривают возможность начала военной операции против Ирана. Администрация Джорджа Буша обвиняет Иран, в частности, в стремлении создать ядерное оружие, а также в оказании помощи иракским боевикам, ведущим борьбу против американских войск.

Лента.ру