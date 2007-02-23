Пакистан успешно испытал ракету, способную нести ядерные боеголовки
08:10, 23 февраля 2007Мир
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Дальность - до 2 тысяч 500 километров
|Ракета большой дальности "Хатф-6". Фото Reuters
Согласно этой информации, ракета успешно поразила заданную цель. "Шахин-2" - баллистическая ракета, способная с высокой точностью поразить цель на дальности до 2 тысяч 500 километров.
Эти испытания стали четвертым ракетным испытательным пуском, проведенным Пакистаном за последние месяцы. В ноябре пакистанская армия провела испытательные пуски ракет различной дальности "Хатф-4" и "Хатф-5", а в декабре - ракеты "Хатф-3".
По официальной информации, испытания проходят в рамках национальной программы модификации ракет семейства "Хатф", которое составляет основу ракетного воооружения пакистанской армии.
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