Пакистан успешно испытал ракету, способную нести ядерные боеголовки

Пакистан провел в пятницу успешное испытание ракеты большой дальности "Хатф-6" (Модификация "Шахин-2"), способную нести различные виды боеголовок, в том числе и ядерные, сообщают пакистанские телеканалы со ссылкой на армейские источники.

Согласно этой информации, ракета успешно поразила заданную цель. "Шахин-2" - баллистическая ракета, способная с высокой точностью поразить цель на дальности до 2 тысяч 500 километров.

Эти испытания стали четвертым ракетным испытательным пуском, проведенным Пакистаном за последние месяцы. В ноябре пакистанская армия провела испытательные пуски ракет различной дальности "Хатф-4" и "Хатф-5", а в декабре - ракеты "Хатф-3".

По официальной информации, испытания проходят в рамках национальной программы модификации ракет семейства "Хатф", которое составляет основу ракетного воооружения пакистанской армии.

РИА новости