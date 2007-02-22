Скончался внук Никиты Хрущева (фото)

Скончался журналист газеты «Московские новости», внук советского лидера Никиты Хрущева, сообщает «Газета.Ру».

По словам журналиста Михаила ШЕВЕЛЕВА, смерть Н.Хрущева наступила «в результате неожиданной болезни».

«Никита Сергеевич много лет проработал в газете «Московские новости» в службе досье, занимался историей газеты, - рассказал М.ШЕВЕЛЕВ. - Он не был пишущим журналистом, он был из тех людей, которые обеспечивают журналистский процесс, из тех людей, кого называют «душа коллектива».