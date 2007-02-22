Кому-нибудь нужна 100-килограммовая монета из сверхчистого золота?
16:10, 22 февраля 2007Мир
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|Фото сайта Лента.ру
Новая монета, для которой пока не придумали названия, будет продана ограниченным тиражом. При этом она будет изготавливаться лишь после того, как на нее найдут покупателя. Представители монетного двора заявили, что новая монета будет сделана из сверхчистого золота, которое на тысячную долю чище, чем то золото, которое используют при изготовлении других монет.
Стоит отметить, что новая канадская монета, будет стоить дороже, чем австрийская золотая монета номиналом 100 тысяч евро. Австрийская монета достигает 37 сантиметров в диаметре и весит 31 килограмм.
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