Российский космонавт замерз на орбите

У российского космонавта Михаила Тюрина, который вместе с астронавтом НАСА Майклом Лопесом-Алегрией проводит выход в открытый космос, отмечен сбой в работе системы терморегулирования российского скафандра, сообщает Лента.ру.

Во время выхода Тюрин обратил внимание что система терморегулирования его скафандра "Арлан-М" работает нештатно, в частности, когда космонавт находится в тени, он чувствует холод. По заключению специалистов ЦУП, проблемы возникли из-за сублиматора скафандра. После оценки ситуации на Земле специалисты ЦУП сообщили Тюрину, что "сублиматор работает, но не очень эффективно".

Сублиматор - устройство, в котором вода нагревается и превращается в пар. Как сообщает РИА Новости, Тюрин и Лопес-Алегрия попытались починить сублиматор, однако пока им сделать этого не удалось.

Представители ЦУП, которые находятся на связи с Тюриным, сказали ему, чтобы он продолжал работать по намеченному графику в течение ближайшего часа с неисправным скафандром, но при этом внимательно следил за своим состоянием.