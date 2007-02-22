Милинкевич предложил главе ПАСЕ познакомиться с белорусским ОМОНом

Лидер белорусской оппозиции Александр Милинкевич написал открытое письмо председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рене Ван дер Линдену, в котором пригласил его принять участие в митинге, посвященном празднованию Дня Воли, который должен пройти в Минске 25 марта 2007 года.

В прошлом году белорусские оппозиционеры также проводили акцию, приуроченную к этой дате. Около 7 тысяч человек вышли на проспект Независимости и пытались пройти на центральную Октябрьскую площадь, которая находится в 300 метрах от резиденции президента страны. Милицейский спецназ и внутренние войска не допустили прорыва толпы на площадь и, оттеснив людей на 200 метров, без применения силы рассеяли митингующих.

Как пишет в среду Telegraf.by, Милинкевич в своем письме признает, что за последнее время в Белоруссии "значительных перемен не произошло". В то же время лидер белорусской оппозиции считает, что "ситуация в стране и вокруг нее дает возможность по-новому посмотреть на перспективы ее демократизации".

Милинкевич проинформировал главу ПАСЕ, что пригласил на митинг 25 марта президента Белоруссии Александра Лукашенко. "Думаю, что в этот день мог бы начаться серьезный разговор о судьбе Беларуси с участием всех слоев общества", - говорится в письме.

Лидер оппозиции также считает, что Ван дер Линден должен понимать "важность визита по приглашению, исходящему от демократических сил". В конце своего послания Милинкевич заверил главу ПАСЕ "в искренности и серьезности наших намерений".

Напомним, что 25 марта в 1918 году было объявлено о создании Белорусской Народной Республики, которую считают предтечей современного независимого белорусского государства. Официально эта дата не считается праздником в стране, однако ежегодно оппозиция отмечает 25 марта так называемый День Воли, то есть Свободы.

Лента.ру