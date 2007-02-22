Израильские войска вошли на юг сектора Газы
08:50, 22 февраля 2007Мир
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Израиль не комментирует эти сведения
Израильские войска вошли на юг сектора Газы - предположительно, для проведения операции по поиску тоннелей под границей, сообщает (C) Associated Press со ссылкой на палестинские источники. Израиль пока не комментирует это сообщение.
По данных палестинских спецслужб, израильские войска действуют в непосредственной близости от границы и столкновений с палестинцами пока не зафиксировано.
Палестинские боевики используют выкопанные под границей тоннели для контрабанды оружия и для атак на израильских военных.
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