”Гриппозные” куры могли попасть в московские магазины

Опасный вирус мог проникнуть на прилавки московских магазинов. Как стало известно «Комсомольской Правде», на днях следствие Межрайонной природоохранной прокуратуры Московской области (она занимается расследованием, откуда в столичном регионе появилась болезнь) вышло на крупных поставщиков печально знаменитого рынка «Садовод», с которого и началось распространение заразы.

- Выяснилось, что реализаторы на рынке связывались с двумя крупными поставщиками птицы - неким Эдуардом и его помощником Фазидином. Те завозили птицу в Россию из-за границы, - рассказал «КП» источник, близкий к следствию. - И у нас есть все основания предполагать, что зараженные пернатые были поставлены именно этими коммерсантами.

Также в следствии подтвердили, что проверяют важную версию: некоторые из оптовых клиентов Эдуарда и Фазидина вполне могли поставлять эту птицу в московские магазины на продажу.

- Но пока точного подтверждения этому нет, - сообщили «КП» сотрудники правоохранительных органов.

Тем временем «черный список» населенных пунктов Подмосковья, где обнаружены очаги птичьего гриппа, с каждым днем растет. Ко вторнику было зафиксировано семь вспышек заболевания и уничтожено более 1800 домашних птиц.

А вчера стало известно, что птичий грипп обнаружен в Дмитровском районе Подмосковья. 17 февраля 70-летний москвич Иван Сафоростов купил на «Садоводе» трех кур и привез их на дачу в деревню Удино. Там мужчина уже держал 12 несушек. Через три дня одна из «новеньких» и три «старушки» погибли. Мужчина немедленно сообщил о ЧП в ветеринарную службу и санэпиднадзор. Специалисты срочно выехали на место и, увы, по привычной схеме провели дезинфекцию всего подворья и окружающей территории.