”Гриппозные” куры могли попасть в московские магазины
Следствие вышло на источник заразы
Опасный вирус мог проникнуть на прилавки московских магазинов. Как стало известно «Комсомольской Правде», на днях следствие Межрайонной природоохранной прокуратуры Московской области (она занимается расследованием, откуда в столичном регионе появилась болезнь) вышло на крупных поставщиков печально знаменитого рынка «Садовод», с которого и началось распространение заразы.
- Выяснилось, что реализаторы на рынке связывались с двумя крупными поставщиками птицы - неким Эдуардом и его помощником Фазидином. Те завозили птицу в Россию из-за границы, - рассказал «КП» источник, близкий к следствию. - И у нас есть все основания предполагать, что зараженные пернатые были поставлены именно этими коммерсантами.
Также в следствии подтвердили, что проверяют важную версию: некоторые из оптовых клиентов Эдуарда и Фазидина вполне могли поставлять эту птицу в московские магазины на продажу.
- Но пока точного подтверждения этому нет, - сообщили «КП» сотрудники правоохранительных органов.
Тем временем «черный список» населенных пунктов Подмосковья, где обнаружены очаги птичьего гриппа, с каждым днем растет. Ко вторнику было зафиксировано семь вспышек заболевания и уничтожено более 1800 домашних птиц.
А вчера стало известно, что птичий грипп обнаружен в Дмитровском районе Подмосковья. 17 февраля 70-летний москвич Иван Сафоростов купил на «Садоводе» трех кур и привез их на дачу в деревню Удино. Там мужчина уже держал 12 несушек. Через три дня одна из «новеньких» и три «старушки» погибли. Мужчина немедленно сообщил о ЧП в ветеринарную службу и санэпиднадзор. Специалисты срочно выехали на место и, увы, по привычной схеме провели дезинфекцию всего подворья и окружающей территории.