С горящего парома спасли 211 человек

С индонезийского пассажирского парома "Левина I", на котором в четверг возник пожар, успешно эвакуированы более 200 человек, передает AFP со ссылкой на ВМС Индонезии.

Погибшими считаются шесть пассажиров, в том числе двое детей.

По уточненным данным, в четверг утром судно покинуло порт Джакарты в направлении острова Бангка с 228 пассажирами на борту. Ранее сообщалось о наличии на нем около 350 человек.

К моменту возникновения пожара, причины которого до сих пор неизвестны, паром находился в 80 километрах от побережья.

К месту ЧП для проведения эвакуации были направлены пять кораблей индонезийских ВМС и два самолета, однако спасти с горящего корабля 211 человек в результате удалось силами подоспевшего парома "Левина II".

Таким образом, неизвестной остается судьба еще 11 человек.

В настоящее время в тушении пожара задействован пожарный буксир.

Лента.ру