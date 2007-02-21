Ответственность за взрыв автомобилей ООН взяла на себя «Армия освобождения Косова»

Ответственность за взрыв трех автомобилей, принадлежащих миссии ООН в Приштине, взяла на себя группировка, назвавшаяся "Армия освобождения Косова", сообщает Lenta.ru cо ссылкой на AFP.

В электронном письме, разосланном по редакциям местных СМИ, члены группировки заявили, что "взрыв был нацелен на уничтожение автомобилей ООН, но не на убийство людей".

Целью теракта, по словам его организаторов, была месть за смерть двух молодых косоваров, погибших во время столкновений с полицией на митинге в поддержку независимости края.

Название "Армия освобождения Косова" в свое время носили отряды албанских боевиков, боровшихся против сербского контроля над провинцией.

Однако после натовских бомбардировок и прихода в край сил ООН в 1999 году эта структура была расформирована, а ее члены перешли к политической борьбе друг с другом и против Сербии.

Бывший лидер "первой" АОК Агим ЧЕКУ (Agim Ceku) осудил действия своих духовных последователей, пояснив, что их действия могут повредить делу скорейшего получения косоварами независимости от Сербии.

Напомним, что албанцы, населяющие принадлежащий Сербии регион, составляют примерно 90% его населения. Они требуют независимости Косова от этой страны и создания собственного государства.

Белград отказывается удовлетворить их требование, настаивая на том, что Косово - это исконная территория Сербии, а албанцы пришли на эти земли значительно позднее и не имеют права требовать отделения.

В настоящее время разрешением этого противоречия занимаются международные посредники из ООН. Однако их действия пока не встречают одобрения ни у одной из противоборствующих сторон.