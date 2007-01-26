Янукович втянул Киев в конкуренцию с Лондоном

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи в Давосе (Швейцарская Конфедерация) с Президентом ЕБРР Жаном ЛЕМЬЕРОМ предложил провести ежегодное собрание ЕБРР–2008 в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

Соответствующее приглашение премьер-министр Украины направит Президенту ЕБРР в ближайшее время. „В Украине есть все необходимые условия для проведения ежегодного собрания ЕБРР, а также соответствующий опыт”, – отметил В.ЯНУКОВИЧ. По его словам, Киев готов должным образом встретить гостей и провести собрание на высоком уровне.

Ж.ЛЕМЬЕР пообещал рассмотреть это приглашение. Он отметил, что окончательное решение относительно выбора города проведения собрания будет принято в ближайшее время, и при этом будут учтены все преимущества проведения собрания в Киеве.

В мае 1998 года в Киеве впервые было проведено ежегодное собрание ЕБРР. В этом году собрание ЕБРР состоится в России (г. Казань, май 2007 г.). Претендентом на проведение ежегодного собрания ЕБРР в 2008 году также является Лондон (Великобритания).