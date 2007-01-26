Янукович хочет вступить в дискуссию с комиссаром ЕС

Неотъемлемой составляющей европейского выбора Украины является развитие всесторонних, дружеских и взаимовыгодных отношений с Россией, заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время выступления на интерактивной конференции в Давосе “Куда следует Украина”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров, по его словам, "неотъемлемой составляющей европейского выбора Украины является развитие всесторонних, дружеских и взаимовыгодных отношений с Россией. При этом и мы, и наши российские партнеры исходим в первую очередь из собственных национальных интересов”.

Как сказал В.ЯНУКОВИЧ, Украина также преисполнена решительности активизировать стратегическое партнерство с Соединенными Штатами и всем евроатлантическим сообществом. “Украина есть и будет оставаться важным и надежным партнером в борьбе с международным терроризмом”, - заверил он.

В.ЯНУКОВИЧ также ознакомил участников интерактивной конференции с планами на будущее. “На следующие минимум пять лет они достаточно амбициозны и вполне реалистичны. Мы завершили прошлый год с ростом экономики в 7 процентов и намерены поддерживать такие же стабильно высокие темпы роста на перспективу”, - объяснил глава правительства.

Премьер-министр считает, что динамичное развитие позволит Украине в сжатые сроки сократить разрыв с соседями в экономической эффективности. “Верю, что Украина будет очагом стабильности, роста и процветания в нашем регионе. Этому будет служить и реализация европейского выбора Украины, определенной стратегической цели моего правительства в отрасли внешней политики. В этом контексте хочу откровенно отметить, что мне непонятно, на чем основываются время от времени высказываемые сомнения в последовательности или даже и искренности нашей политики относительно европейского выбора”, - отметил он.

“Даже в этом формате мы готовы к дискуссии со здесь присутствующим господином Оли РЕНОМ (комиссар ЕС по вопросам расширения – УНИАН), начав соответствующие переговоры о вступлении Украины в ЕС. Но мы понимаем, что это в ближайшее время по известным причинам не состоится. Так почему не могут понять нас?”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.