”Дело Литвиненко” задело интересы уже шестой страны

Дело об отравлении Литвиненко затронуло интересы уже 6 стран. МИД Литвы в среду подтвердил, у двух граждан этой страны, проживающих в Великобритании, обнаружено радиоактивное заражение.

Ранее в среду литовский посол в Великобритании Вигаудас Ушацкас сообщил, что двое граждан Литвы прошли медицинское обследование, результаты которого показали, что они "инфицированы полонием". По словам посла, литовские граждане просили не сообщать их имена и род занятий, сообщает BNS.

"Ко мне обратились два гражданина Литвы. В Агентстве здравоохранения установлено, что они инфицированы, но уровень радиации является слишком низким, чтобы говорить о признаках нарушения их здоровья и признаках заболевания", - отметил дипломат в среду в интервью Литовскому национальному радио.

Отвечая на вопрос, могли ли пострадавшие граждане Литвы иметь контакт с бывшим сотрудником российских спецслужб Александром Литвиненко, скончавшемся в ноябре в Лондоне от отравления полонием, Ушацкас сказал, что не располагает такой информацией.

"Инфицированные граждане Литвы не госпитализированы, в настоящее время прямой угрозы их здоровью нет, но как дальше будет развиваться ситуация предположить трудно. Это будет зависеть от особенностей организмов и проводимого лечения", - отметил посол.

Дипломат также заверил, что посольство Литвы в Лондоне оказывает помощь литовцам, работающим в гостинице Millenium, в связи с беспокойством по поводу возможного отравления радиоактивным полонием. Именно в этом отеле, как предполагается, для Литвиненко приготовили яд и отравили.

"Мы находимся в контакте с несколькими лицами и помогаем им обратиться в учреждения здравоохранения, они проходят проверку, были ли заражены или нет. Помогаем, чем можем", - сказал Ушацкас. Фамилии и количество попросивших о помощи литовцев не сообщается по их просьбе. В посольство они обратились на этой неделе.

Посольства других стран также разыскивают своих граждан, которые могли побывать или работать в гостинице Millenium в то время, когда здесь был отравлен Литвиненко. Национальная служба здравоохранения Великобритании выясняет, сколько человек могли пострадать из-за отравления Литвиненко.

Сейчас расследование обстоятельств смерти Литвиненко ведется в 5 странах - Великобритании, где умер Литвиненко; России, откуда к нему приезжали его деловые партнеры Луговой и Ковтун - также зараженные полонием; Германии, где Ковтуна подозревают в контрабанде полония; Италии, чей гражданин Марио Скарамелла получил "полониевую метку", и Франции, где проживает бывший сослуживец Литвиненко Евгений Лимарев, источник сведений о некоем "черном списке" Кремля, который Скарамелла передал Литвиненко в баре Itsu.

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