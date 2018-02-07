Нет оснований для удерживания: Польша вновь требует от РФ вернуть обломки самолета Качиньского

Польша ожидает со стороны России обеспечения свободного доступа к месту падения самолета и содействия в создании памятника жертвам катастрофы.

Польша не видит оснований для дальнейшего удерживания Россией обломков президентского самолета Ту-154М, разбившегося в 2010 году под Смоленском.

Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович на встрече с послом РФ Сергеем Андреевым, говорится в сообщении пресс-службы польского ведомства.

"Глава польской дипломатии подчеркнул, что не видит оснований для дальнейшего удерживания российской стороной обломков правительственного самолета под Смоленском и ожидает их возвращения", - говорится в сообщении.

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Также Чапутович подчеркнул, что Польша ожидает со стороны России обеспечения свободного доступа к месту падения самолета и содействия в создании памятника жертвам катастрофы.

Ранее министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что Смоленская катастрофа, в результате которой в России 2010 года погибли 96 польских высокопоставленных чиновников, не была случайностью и пообещал весной представить отчет экспертов.