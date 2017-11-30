Министр обороны Польши заявил, что Смоленская катастрофа не была случайностью

Министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что Смоленская катастрофа, в результате которой в России в 2010 году погибли 96 польских высокопоставленных лиц, не была случайностью, и пообещал весной представить отчет экспертов.

Как сообщает Польское радио, об этом министр сказал в эфире телеканала TV Republika.

Министра спросили, учитывая данные подкомиссии, является ли тезис, что 10 апреля 2010 года под Смоленском было совершено покушение, самым правдоподобным.

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«Скажу так: те материалы и выводы расследования, которые мы имеем, позволяют с уверенностью сказать, что это не был случай», - сказал Мацеревич.

Он отметил, что отчет о трагедии специалисты смогут представить весной 2018 года.

Мацеревич считает, что презентации отчета подкомиссии будет предшествовать «очень много дезинформации, много атак, как личных, так и других, на членов комиссии и на сам принцип расследования Смоленской трагедии».

«Могу заверить в одном: я обязательно доведу до завершения эту задачу, отчет наверняка будет представлен, и это будет полностью достоверный доклад, в основе которого будут доказательные материалы, а не гипотезы и предположения, что самолет, размах крыльев которого составляет около 40 метров, перевернулся с ног на голову на высоте 5 или 6 метров над землей, то есть в основе документа будет не чушь, а правда», - заявил Мацеревич.

На вопрос, на окончательные выводы подкомиссии оказывает ли большое влияние отсутствие доступа к обломкам президентского Ту-154М и «черных ящиков», Мацеревич ответил, что было потеряно несколько дней после катастрофы, «когда был возможным доступ к этим главным доказательствам», но Польша имеет «много доказательного материала, позволяющего представить ход событий».

Как сообщал УНИАН, польский правительственный самолет Ту-154 с 96 высокопоставленными лицами на борту разбился при заходе на посадку на военный аэродром в российском Смоленске 10 апреля 2010 года. Оттуда польская делегация планировала поехать на мероприятия, приуроченные к 70-й годовщине Катынской трагедии. Среди погибших были президент Польши Лех Качиньский с супругой.

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В российском Межгосударственном авиационном комитете утверждали, что все системы самолета до столкновения с землей работали нормально; из-за тумана видимость на аэродроме была ниже допустимой для посадки, экипажу об этом сообщили. МАК назвал причинами катастрофы неправильные действия экипажа самолета и психологическое давление на него.

В свою очередь Комиссия государственной авиации по расследованию авиакатастроф МВД Польши признала причиной катастрофы ошибку экипажа, выделив как фактор происшествия недостаточное аэронавигационное обеспечение полета со стороны диспетчеров аэродрома «Смоленск-Северный».

Сторонники польской партии "Закон и справедливость" (PiS), соучредителем которой был Качиньский, убеждены, что катастрофа стала следствием организованного покушения на жизнь президента, и заявляли, что польская и российская власти всячески скрывают это.