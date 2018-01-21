Нью-Йоркскую Статую Свободы закрыли из-за остановки финансирования

14:28, 21 января 2018
Мир
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Для возврата билетов туристы могут обратиться на официальный сайт достопримечательности.

Иллюстрация REUTERS

Одинз главных символов Нью-Йорка - Статую Свободы - закрыли для посещений туристов.

Это связано с временной остановкой финансирования туристического объекта федеральным правительством, говорится на официальной странице достопримечательности в Twitter.

"Статуя Свободы и остров Эллис закрыты из-за потери ассигнований", - говорится в сообщении.

Для возврата билетов и информации относительно круизов по гавани рекомендуют переходить на официальный сайт.

Как сообщал УНИАН, памятник чабану, который находится в Одесской области, внесен в Книгу рекордов Гиннеса.

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Теги: #Статуя Свободы#Статую Свободы закрыли