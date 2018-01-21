Нью-Йоркскую Статую Свободы закрыли из-за остановки финансирования
Для возврата билетов туристы могут обратиться на официальный сайт достопримечательности.
Одинз главных символов Нью-Йорка - Статую Свободы - закрыли для посещений туристов.
Это связано с временной остановкой финансирования туристического объекта федеральным правительством, говорится на официальной странице достопримечательности в Twitter.
"Статуя Свободы и остров Эллис закрыты из-за потери ассигнований", - говорится в сообщении.
Для возврата билетов и информации относительно круизов по гавани рекомендуют переходить на официальный сайт.
Statue of Liberty & Ellis Island Closed Due to a Lapse in Appropriations. Effective immediately and until further notice. Visit https://t.co/O5XqQvKTSt for ticket refund & new harbor cruise information— Statue of Liberty NM (@StatueEllisNPS) 20 января 2018 г.
Как сообщал УНИАН, памятник чабану, который находится в Одесской области, внесен в Книгу рекордов Гиннеса.