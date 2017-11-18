Установленный в Одесской области памятник чабану внесен в Книгу рекордов Гиннеса

Установленный в Тарутинском районе Одесской области памятник чабану внесен в Книгу рекордов Гиннеса, как самый высокий в мире.

Об этом УНИАН сообщили в этнографическом комплексе «Фрумушика-Нова», на территории которого установлен монумент, где по соседству располагается крупнейшая овцеводческая ферма Европы.

Идея создания скульптуры принадлежит владельцу комплекса Александру Палариеву. Высота монумента - 16 метров 43 сантиметра (17,93 м с постаментом). Вес всей конструкции – 1080 тонн.

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Как уточнил УНИАН сын Палариева – Владимир Палариев, регистрация рекорда «Самая высокая статуя чабана» состоялась 17 ноября.

«На протяжении примерно года мы предоставляли доказательства: техническую документацию, показания свидетелей, видеозаписи и прочее. Вчера нам сообщили, что в книге зафиксирован новый мировой рекорд «Самая высокая статуя чабана», - рассказал Палариев.

На изготовление монумента ушло 152 кубометра лабрадорита (разновидность гранита), общим весом 412 тонн.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2016 года монумент, установленный на территории этнографического комплекса «Фрумушика-Нова» в Тарутинском районе Одесской области был внесен в Национальный реестр рекордов Украины. Идея создания скульптуры принадлежит владельцу комплекса Александру Палариеву, а воплотил ее скульптор из Винницкой области Иван Короленко.