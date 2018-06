После смерти солистки The Cranberries продажи ее музыки увеличились на более 900 000%

Смерть солистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Ріордан привела к колоссальному увеличению продаж ее музыки в интернете.

Как отмечает TMZ, продажи музыки певицы после ее смерти выросли более 900 000%. При этом речь идет как о сольных песнях певицы, так и в составе группы.

Музыка Долорес занимает лидирующие позиции по продажам на Amazon. Спрос на альбом The Cranberries "Something Else" вырос на 913 350%.

Также выросли позиции группы на iTunes. Так альбомы группы занимают 3, 6, 7 и 9 строчки в топ-10 лучших альбомов.

Как сообщал УНИАН, 46-летняя О'Риордан умерла в отеле в Лондоне, куда она приехала для записи новой композиции. В полиции не смогли назвать причину смерти певицы.