Умерла вокалистка The Cranberries

Умерла Долорес О'Риордан, вокалистка рок-группы The Cranberries. По данным агентства Reuters, 46-летняя О'Риордан умерла в отеле в Лондоне, куда она приехала для записи новой композиции.

The Cranberries (в переводе с англ. - "клюква") - ирландская рок-группа, образованная в 1989 году и добившаяся мировой известности в 1990-х. С 18 июля 1994 года Долорес О’Риордан была замужем за бывшим тур-менеджером группы Duran Duran Доном Бёртоном, с которым развелась в 2014 году. У супругов есть трое детей.

О’Риордан писала музыку и слова для песен The Cranberries. Она также участвовала в других проектах и была судьей третьего сезона телешоу The Voice of Ireland.

