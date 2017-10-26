В Бангкоке сотни тысяч людей пришли проститься с легендарным правителем Таиланда, который умер год назад (фоторепортаж, видео)

Сотни тысяч людей собрались на улицах Бангкока, чтобы посмотреть на церемонию прощания с королем Пхумипоном Адульядетом, который правил страной почти 70 лет. Монарж умер еще прошлой осенью, но прощаются с ним только сейчас, говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что кремацию короля устроили только теперь, а все это время страна жила в трауре.

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Сегодня в Таиланде объявили официальный выходной. Люди выстроились вдоль улиц, по которым проходит траурный кортеж.

Как сообщал УНИАН, король Таиланда Пумипон Адульядет умер в возрасте 88 лет в октябре 2016 года после продолжительной болезни.

Монарх был на троне в течение почти семидесяти лет, и хотя его роль была в основном церемониальной, в кризисные моменты он вмешивался во внутренние дела.