Саддам Хусейн приговорен к смертной казни

Иракский экс-диктатор Саддам ХУСЕЙН признан Высшим трибуналом виновным в преступлениях против человечества и приговорен к смертной казни через повешение, сообщает "Газета.Ru".

В Багдаде состоялось заседание Высшего трибунала Ирака, на котором зачитывался приговор по делу об убийстве шиитов в Эль-Дуджейле в 1982 году. Основным обвиняемым по делу проходил С.ХУСЕЙН. Вместе с ним судят семерых его сподвижников из партии "Баас".

Один из членов "Баас" Мохаммед Азави аль-АЛИ оправдан. Еще три члена партии приговорены к 15 годам тюремного закючения. Бывший вице-президент Ирака Таха Ясин РАМАДАН приговорен к пожизненному заключению. Авад Хамид аль-БАНДЕР, бывший глава Революционного суда Ирака, приговорен к смертной казни через повешение.

Последними вердикт и приговор выслушали С.ХУСЕЙН и его двоюродный брат Барзан ат-ТИКРИТИ, экс-глава разведслужб. Оба они были приговорены к смерти.