Азотные удобрения подешевели вдвое, но украинским фермерам это не поможет, – эксперт

Аналитик не рекомендует рассчитывать на дальнейшее снижение цены на карбамид.

В результате прекращения войны США против Ирана и разблокирования Ормузского пролива цены на основное азотное удобрение, карбамид, на Ближнем Востоке упали почти вдвое – до 475 долларов за тонну с предыдущего пика в апреле в 918 долларов за тонну. На страны Ближнего Востока приходится более 44% всех мировых поставок карбамида.

Однако такое удешевение удобрений не особо поможет украинским фермерам в урожае 2026 года, поскольку они уже внесли львиную долю карбамида в этом сезоне. Более того, закупать удобрения на будущее стоит уже сейчас, поскольку цена и спрос на них в дальнейшем резко вырастут, говорит в беседе с УНИАН аналитик рынка удобрений Дмитрий Гордийчук.

"Мы уже использовали азотные удобрения, которые были необходимы для этого урожая. На весенний период мы используем около 70–75% азотных удобрений, а на остальную часть года расходуется остальная часть. Около 5–10% азотных удобрений мы используем в течение лета, а примерно 20–25% приходится на осень", – отмечает Гордийчук.

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Стоимость карбамида в мире сейчас действительно сильно упала.

"У нас сейчас цена на карбамид достигла уровня начала февраля, то есть до начала Ормузского кризиса. До начала войны в Иране мы оценивали, что февральская цена составит 28 500 грн/т и может дойти до 29 000 грн/т к апрелю. Но она стремительно выросла. И у нас карбамид уже продавался по 42 тысячи", – говорит Гордийчук.

Однако низкая цена не означает доступности достаточных объемов удобрений в Украине.

"Сейчас ситуация довольно сложная. Потому что вроде бы и товар есть для трейдеров, для украинских покупателей. Но этот товар достаточно дорогой, и цены держат азербайджанцы, туркмены (крупные производители карбамида, – УНИАН). Но благодаря сниженной цене в Египте мы получаем более выгодные для нас цены на закупку карбамида на осень", – рассказывает эксперт.

Период закупок удобрений на осень приходится в основном на июнь-июль, говорит Гордийчук. В июле очень часто закупают карбамид на весну.

"Но мы не успеем забрать эти удобрения к осенним полевым работам, которые начнутся уже в сентябре. В целом именно сейчас, в начале июля, будет пик низких цен. Более-менее опытные трейдеры понимают ситуацию и именно в это время начинают скупать азотные удобрения. Поэтому на международном рынке стоит покупать сейчас, и даже с украинским производителем стоит договариваться уже сейчас", – считает аналитик.

Когда покупать удобрения

Гордийчук говорит, что украинским фермерам стоит покупать азотные удобрения для будущего внесения именно сейчас.

"Я могу посоветовать уже сейчас начинать покупать карбамид, ведь самая низкая цена, которая была в Украине, – уже ниже 28 тысяч гривень за тонну. Она может еще снизиться максимум на 800 гривень – а это уже несущественное снижение по сравнению с тем, что было раньше. Дальше уже будет рост цены, обусловленный тем, что свободного газа не будет", – предупреждает Гордийчук.

Природный газ – критически необходимое сырье для производства карбамида, напоминает специалист.

"Украинский производитель загружает собственное производство. Черкасский "Азот" у нас только и производит карбамид, благодаря тому, что они закупили много газа. Я знаю, что на два месяца вперед был закуплен газ, и это большой плюс. Но уже в сентябре на рынок начинает выходить "Нафтогаз" с активными закупками газа на зиму", – отмечает Гордийчук.

Украина производит недостаточно карбамида

Если смотреть объективно, то весь рынок удобрений просыпается после августа, и свободные объемы найти уже будет трудно, говорит эксперт УНИАН.

"Украинский производитель попытается заключить контракты как на экспорт, так и на внутренний рынок. К сожалению, черкасский "Азот" производит не 60 тысяч тонн, которые он потенциально может произвести – у него норма 42–45 в месяц, максимум. Потому что есть другие продукты, которые должен производить завод. Он не загружает карбамид на полную мощность. "Одесский припортовый" не запустится по карбамиду. "Днепроазот" у нас уже распиливают на металлолом. Поэтому ситуация такова, что у нас есть только один производитель – Черкасский "Азот", с очень ограниченным объемом производства", – констатирует Гордийчук.

Украинские аграрии – главные новости

Исполнительный директор Первого украинского сельскохозяйственного кооператива Александр Буюкли рассказал, что в Украине завершилась весенняя посевная, причем, несмотря на подорожание удобрений и топлива, ожидания по урожаю довольно оптимистичны. Общие расходы фермеров на посевную выросли на 15% по сравнению с прошлым годом.

Однако реализация урожая может затрудниться из-за российских атак на портовую инфраструктуру. По пессимистическому сценарию Украина может потерять до 30% экспорта сельскохозяйственной продукции.

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