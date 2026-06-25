США заключили беспрецедентный контракт на производство ракет THAAD, сбивающих баллистику

США заключили 7-летний контракт на противоракетную оборону стоимостью 35 миллиардов долларов.

Правительство США заключило с компанией Lockheed Martin семилетний контракт на сумму 35 миллиардов долларов по увеличению производства ракет-перехватчиков Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) в четыре раза.

Как пишет Defence Blog, это один из крупнейших контрактов в области противоракетной обороны в истории Америки. Он предусматривает долгосрочные обязательства по производству.

Отмечается, что это один из первых крупных многолетних контрактов, заключенных в рамках Стратегии трансформации закупок Министерства обороны США. Эта инициатива разработана для замены традиционных годовых или краткосрочных циклов закупок. Считается, что они сдерживали темпы производства ракет. А долгосрочные обязательства дают производителям уверенность в необходимости инвестировать в объекты, рабочую силу и цепочки поставок.

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"Этот новый подход стимулирует наши усилия по укреплению оборонно-промышленной базы, расширению производства и предоставлению возможностей американским вооруженным силам с беспрецедентной скоростью и в беспрецедентных масштабах", – сказал Тим Кехилл, президент компании Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

ЗРК THAAD: преимущества и особенности

В издании напомнили, что THAAD – это наземная система противоракетной обороны, предназначенная для перехвата и уничтожения баллистических ракет малой и средней дальности на конечной фазе их полёта, когда они приближаются к своим целям.

В отличие от ракетной системы Patriot, которая работает в атмосфере на меньших высотах, THAAD – единственная американская система, способная перехватывать угрозы как внутри, так и вне атмосферы. Это обеспечивает ей более высокую высоту перехвата и большую зону защиты.

Эксперты поясняют, что одна батарея THAAD состоит из ракет-перехватчиков, мобильной пусковой установки, наземного радара с дальностью обнаружения более 1000 км, системы управления огнем и связи, которая может интегрироваться с более широкими сетями противоракетной обороны. Каждая ракета-перехватчик уничтожает свою цель с помощью кинетического удара, а не детонации боеголовки, что представляет собой подход "поражение-уничтожение", требующий исключительной точности, но исключает риск того, что взрывная боеголовка не сработает или сработает преждевременно.

Боевой опыт THAAD включает операцию "Эпическая ярость" – американскую военную кампанию против иранских целей, проведенную в 2026 году. Система также была развернута в Южной Корее, на Гуаме и в Объединённых Арабских Эмиратах, обеспечивая противоракетную защиту американских войск и союзников.

Противоракетная оборона США: последние новости

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки провели первые масштабные и засекреченные испытания компонентов новейшей системы противоракетной обороны "Золотой купол". Амбициозная программа призвана полностью защитить воздушное пространство над Северной Америкой от любых современных угроз.

В ходе испытаний специалисты задействовали полностью автономную систему, способную самостоятельно обнаруживать, сопровождать и уничтожать воздушные цели без вмешательства оператора. Кроме того, для поражения объектов была использована передовая технология направленной энергии, что может указывать на боевое применение лазерного или мощного микроволнового излучения.

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