Перед выходными Украину разогреет до 'тридцаток': где будет жарче всего (карта)

Перед выходными, 26 июня, сильной жары в Украине еще не будет, хотя на западе страны температура повысится до +27°...+31°, а на Закарпатье разогреет до +33°. На юге и востоке местами ожидаются кратковременные дожди, но в большинстве областей все же сохранится сухая погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет ясно. Температура воздуха ночью +19°, днем +26°.
  • Во Львове в пятницу будет ясно. Ночью +18°, днем +30°.
  • В Луцке будет ясно, ночью +18°, днем +29°.
  • В Ровно завтра ясно, ночью +17°, днем +28°.
  • В Тернополе 26 июня ночью +18°, днем +29°, ясно.
  • В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +17°, днем +27°.
  • В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +19°, днем +30°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем будет +33°, ясно.
  • В Черновцах в пятницу - ясно, ночью +19°, днем +31°.
  • В Виннице завтра будет +17°...+26°, переменная облачность.
  • В Житомире в пятницу ночью +17°, днем +26°, ясно.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+25°, ясно.
  • В Черкассах завтра ночью +19°, днем +26°, ясно.
  • В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +26°, переменная облачность.
  • В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +17°...+25°.
  • В Одессе 26 июня - переменная облачность, температура ночью +22°, днем +27°, возможен кратковременный дождь.
  • В Херсоне в пятницу ночью будет +20°, днем +29°, переменная облачность. кратковременный дождь.
  • В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +21°, днем +30°, кратковременный дождь.
  • В Запорожье температура ночью +20°, днем +27°, переменная облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +25°, переменная облачность.
  • В Харькове - переменная облачность, температура ночью +16°, днем +25°.
  • В Днепре температура ночью будет +19°, днем +26°, переменная облачность.
  • В Симферополе в пятницу будет переменная облачность, +19°...+28°.
  • В Краматорске завтра будет переменная облачность, температура ночью +15°, днем +25°.
  • В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +15°, днем +26°, кратковременный дождь.
Перед выходными Украину разогреет до 'тридцаток': где будет жарче всего (карта)

Какой праздник 26 июня, приметы погоды

26 июня - святого преподобного Давида Солунского. По приметам, если утром погода ясная и тихая, то и лето будет стабильное, без резких похолоданий.

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