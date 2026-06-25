'Давайте по-человечески': Лукашенко встретился с представителями Зеленского

Беларуский диктатор публично признал, что контактировал с представителями Украины по поводу возможного вступления Беларуси в войну.

Беларуский диктатор Александр Лукашенко недавно встретился с представителями украинского президента Владимира Зеленского. Об этом он заявил во время встречи с беларускими чиновниками.

"Я прямо сказал ребятам: "Вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая", - сказал Лукашенко.

По словам диктатора, вскоре он получил ответ из Киева о том, что "они это понимают".

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"Поэтому давайте ребята договариваться. Надо договариваться. Давайте по-человечески", – сказал диктатор.

Лукашенко подчеркнул, что Беларуси "не нужно" втягиваться в войну. При этом он отметил, что с украинской стороны на границе с Беларусью стоят подразделения территориальной обороны.

"Нам война не нужна. Нам и земель хватает, и экономики нашей хватает, и проблем хватает. Поэтому никакой конфронтации. Я это говорю о том, чтобы вы понимали мою позицию. Я ее не скрываю. Мир и только мир", - добавил беларуский диктатор.

Ситуация вокруг Беларуси

Как писал УНИАН, в июне президент Украины Владимир Зеленский озвучил ультиматум руководству Беларуси: убрать ретрансляторы, которые помогают россиянам наводить "Шахеды" на цели в Украине, или Украина уберет их сама. Вскоре ретрансляторы на территории Беларуси действительно умолкли.

На этом фоне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украине придется сформировать новые бригады, чтобы прикрыть границк з Беларусью. По его словам, угроза втягивания Беларуси в войну становится все более реальной.

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