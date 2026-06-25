'Украинская команда' передала 33-му штурмовому полку на важное направление мощный генератор

Волонтеры "Украинской команды" передали большой генератор бойцам 33-го отдельного штурмового полка на одном из важнейших направлений. Об этом сообщается на странице волонтерского штаба в Facebook

"Надежное энергоснабжение для наших защитников – такая же необходимость, как оружие и связь. "Украинская команда" передала мощный генератор на 16 киловатт бойцам 33-го отдельного штурмового полка", – сообщили в волонтерском штабе.

Руководитель "Украинской команды" Артур Палатный отметил, что благодаря волонтерской помощи бойцы получат преимущество над врагом.

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"Эти ребята сдерживали врага под Покровском, вели бои на Курщине, а сейчас стойко защищают одно из самых сложных направлений. Уверен: благодаря нашей помощи они получат преимущество над врагом и смогут еще лучше выполнять боевые задачи", – сказал Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что стоимость помощи, которую "Украинская команда" с 2022 года передала военным и гражданским, уже превышает полмиллиарда гривен. В частности, волонтеры передали на передовую 4000 беспилотников различных типов, более 600 генераторов и зарядных станций и прочее.

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