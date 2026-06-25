Почему не стоит поправлять людей, которые говорят 'Лена' и 'Сережа': объяснение писателя

На вопрос, стоит ли поправлять людей в вопросе употребления имен, Украинец подчеркнул, что это неуместно.

Некоторые формы имен Елена, Сергей и Владимир не являются украинскими, но запрета на их использование нет. Об этом в комментарии УНИАН сказал писатель и переводчик Остап Украинец, отвечая на вопрос о правильном обращении к людям по имени Елена, Сергей и Владимир.

Он отметил, что "Лена", "Сережа" и "Вова" – это русские формы имен.

"Запрещено ли кому-то использовать их в какой-либо форме? Нет, абсолютно не запрещено. Говорить людям, что "Вова" – это сокращенная форма от "Владимир", а не от "Володимир"? Это не повлияет на то, как люди говорят, ведь к этим именам сложилась очень устоявшаяся привычка", – пояснил он.

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Что касается более украинских аналогов и уменьшительно-ласкательных форм этих имен, таких как "Лесь" – от "Александр", Украинец отметил, что считает форму на "-ко" вполне достаточной. То есть, Сергийко, Влодко, Оленка.

На вопрос, стоит ли поправлять людей в вопросе употребления имен, он подчеркнул, что это неуместно.

"Что в этой теме сложного, – так это научиться отличать уместную работу, которая дает положительный результат, от неуместной работы, которая не дает положительного результата. Поправлять людей на ходу, как доказано, – не дает положительного результата", – подчеркнул Украинец.

По его мнению, нужно не просто информировать о том, что "это не украинские имена, а это – украинские имена, и употребляйте их", а формировать информационную инфраструктуру, в которой люди будут более склонны употреблять украинские формы имен, потому что информационная среда вокруг будет поддерживать именно такое употребление имен.

"Это сложнее, это не звучит как что-то, что можно просто здесь и сейчас попробовать на своём соседе, но в том-то и суть", – сказал эксперт.

Русифицированные формы имен

Как сообщал УНИАН, украинцы часто используют русифицированные формы коротких имен, но в украинском языке совсем другие правила образования уменьшительно-ласкательных форм.

В частности, для украинского языка не характерны окончания -ша в именах (Саша, Наташа), а также добавление буквы "е" в середине слова (Лена, Света). Вместо этого для образования коротких форм имен используются суффиксы -унечк (Катрунечка), -ечк, -оньк (Галинонька, Олечка), -усь, -ась (Ганнуся, Михась), -ик (Дмитрик) и -к (Оленка, Андрийко).

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