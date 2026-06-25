Старый дом в деревне: выгодная покупка или деньги на ветер

Старый дом стоит очень дешево, но без дополнительных затрат на ремонт тоже не обойтись.

Старые сельские дома в Украине по-прежнему остаются самым доступным вариантом жилья. Однако их низкая цена означает, что после покупки невозможно будет избежать дополнительных расходов на ремонт и обустройство такого жилья. Об этом пишет "24 Канал".

В публикации приведены несколько примеров того, как украинцы переезжали из города в сельскую местность. Так, Владислава приобрела дом в селе на Черниговщине за 5 тысяч долларов. Вместе с жильем она получила сад, летнюю кухню и хозяйственные постройки. Важно, что в доме уже были подведены основные коммуникации – вода, газ и электроэнергия. В то же время новой владелице пришлось самостоятельно делать бюджетный ремонт.

Похожий опыт у супругов Алины и Руслана Глебко. Пара переехала из Киева в село Будище в Черкасской области. В 2024 году они купили старый дом за 6,5 тысячи долларов. Перед покупкой семья осмотрела около десяти объектов, поскольку искала жилье без серьезных повреждений. Ремонт владельцы выполняют своими руками, что позволяет существенно сэкономить. В частности, они решили сохранить часть аутентичных элементов дома и восстановить старый пол.

Видео дня

Еще один пример приведен из Днепропетровской области. Анна долгое время искала земельный участок и в конце концов нашла вариант, который соответствовал ее требованиям: крайний участок, природа и река в конце огорода. Уже позже женщина узнала, что на территории находится старый глиняный дом под соломенной крышей. В итоге она приобрела все хозяйство за 30 тысяч гривен.

Авторы публикации отмечают, что старый дом в селе может стоить как 1 000 долларов, так и 5 000 долларов. На формирование цены влияют регион расположения, наличие коммуникаций, площадь земли, наличие хозяйственных построек и общее состояние здания.

И хотя обычно на ремонт такого дома может уйти ещё несколько тысяч долларов, это всё равно существенно дешевле, чем строительство нового частного дома с нуля. Согласно данным, приведенным в материале, средняя стоимость возведения базовой "коробки" дома в 2026 году составляет около 400 долларов за квадратный метр. То есть дом площадью 200 квадратных метров потребует затрат в размере 77 тысяч долларов только на фундамент, стены и крышу. А на доведение здания до жилого состояния потребуется потратить еще несколько тысяч долларов.

Жилье в деревне

Как писал УНИАН, женщина переехала из Киева в старый дом в деревне. Загородный ритм жизни ей понравился, но она столкнулась с необходимостью проведения ремонта собственными силами.

Также мы приводили рассказ другой украинки, которая в видеоблоге показала, как изменился её дом в селе за год после покупки.

Вас также могут заинтересовать новости: