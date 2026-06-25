НБУ ослабил гривню в конце недели: официальный курс валют на 26 июня

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,92 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 26 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,92 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,92 грн за один евро, то есть гривня потеряла 4 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,94/44,97 грн/долл., а к евро – 50,95/50,97 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 25 июня снизился на 1 копейку и составлял 45,12 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,58 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подешевел сразу на 31 копейку и составил 51,41 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,74 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" остался на прежнем уровне и составлял 45 гривень за доллар, а курс евро подешевел на 15 копеек и составлял 51,35 гривни за евро. Продать американскую валюту можно было по курсу 44,40 гривни, а евро – по курсу 50,35 гривни за единицу иностранной валюты.

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