Родители ненавидят эту привычку своих детей, но она является признаком гениальности

К трём годам лжёт примерно половина детей, а к четырём годам – целых 80%.

Родители периодически сталкиваются с ситуациями, когда их маленькие дети пытаются их обмануть. От попытки выманить сладости до попітки избежать наказания – эти поступки могут вызвать умиление, но одновременно тревожность.

Так нормально ли для маленьких детей лгать, или это повод для беспокойства? Как пишет Yourtango, психологи утверждают, что эта привычка нормальна, полезна и свидетельствует о позитивном психологическом функционировании. Кроме того, дети, которые лгут, на самом деле очень умны.

Согласно исследованиям профессора прикладной психологии и развития человека Кан Ли, дети начинают лгать уже в два года. Около 30% детей лгут к двум годам. К трём годам лжёт примерно половина детей. А к четырём годам – целых 80%.

Видео дня

Согласно исследованиям доктора Ли, у ребенка есть две ключевые способности, которыми он должен обладать, чтобы лгать:

1. Он должен обладать так называемой способностью "читать мысли".

Это означает, что ребенок должен понимать, что его разум отделен от разума другого человека – что то, что он знает, отличается от того, что знает другой человек. Другими словами: "Я знаю, что ты не знаешь того, что знаю я".

2. Он должен обладать самоконтролем: способностью контролировать свою речь, выражение лица и язык тела.

В противном случае ложь не будет убедительной. Исследования показывают, что дети, которые лучше умеют читать мысли и обладают самоконтролем, начинают лгать более изощренно с более раннего возраста. Таким образом, ложь связана с некоторыми очень позитивными качествами, включая интеллект и креативность.

Ложь в раннем детстве также сложна, потому что, как объясняет детский психиатр доктор Майкл Броди, "очень маленькие дети не знают разницы между правдой и вымыслом". От притворства, что он огнедышащий дракон, до постоянного ношения короны и утверждений, что она принцесса, раннее детство – это время воображения, фантазии и исследований.

Это – признаки здорового развития в раннем детстве, которые придают детству дополнительную радость. Поэтому для большинства маленьких детей различение правды и вымысла – дело непростое, а жизнь в "реальности" гораздо менее увлекательна.

Так что хотя большинство родителей не хочет поощрять ложь у своих детей, полезно помнить, что это нормальная часть психологического развития ребенка. И в этом возрасте ложь ассоциируется с рядом положительных качеств - включая интеллект, креативность и индивидуальность.

Ранее УНИАН рассказывал, почему голландских детей считают одними из самых счастливых - секрет в одной традиции.

Вас также могут заинтересовать новости: