Рубио об Аляске: Между Трампом и Путиным не было никаких договоренностей

США, как и прежде, готовы играть конструктивную роль в урегулировании конфликта, добавил госсекретарь.

Во время встречи лидеров США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина на Аляске, состоявшейся 15 августа прошлого года, не было достигнуто ни одной договоренности по Украине. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время общения с прессой, фрагмент которого опубликовал Clash Report.

"На Аляске не было достигнуто никаких договоренностей по Украине. На Аляске было сделано предложение. Это никогда не было соглашением", – заявил Рубио.

Он добавил, что США, как и прежде, готовы играть конструктивную роль в урегулировании войны.

США об Украине: резкий разворот

После саммита G7 президент США Дональд Трамп резко изменил риторику в отношении войны в Украине. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, после переговоров с союзниками Трамп пришел к выводу, что Россия не заинтересована в мире, а предыдущие договоренности между ним и Владимиром Путиным фактически "утратили силу".

Кроме того, СМИ стало известно, что Трамп в частной беседе посоветовал Владимиру Зеленскому действовать "смелее", ведь без сильного давления Россия не согласится на мирные переговоры.

Затем Трамп положительно оценил позицию Украины в войне с Россией, заявив, что украинский президент Владимир Зеленский "достаточно хорошо" справляется.

На фоне этих заявлений в России заявили, что ожидают объяснений после сообщений об изменении позиции Трампа в отношении войны в Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва стремится выяснить, что именно произошло во время саммита G7 во французском Эвиане.

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