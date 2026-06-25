Вы можете воспользоваться домашним средством, которое есть у каждого.

Летом многие люди носят белые вещи, но так как на улице жарко, естественным образом усиливается потоотделение. В итоге пот засыхает на ткани, и со временем тот участок, который намок, становится желтого цвета - это происходит из-за смешения пота с солями алюминия в составе антиперспирантов. Рассказываем, как убрать желтые пятна от пота на белой футболке копеечным домашним средством.

Как вывести желтые пятна от пота на белом - что нужно делать

Если вы заметили, что с вашими белыми вещами случилась такая оказия, пора выяснить, чем вывести желтые пятна на белом, если даже стирка не помогает. Важно, что пользоваться отбеливателем не нужно - средство, которое поможет осветлить желтые пятна от пота более экологичное и дешевое, но не менее эффективное, чем покупная химическая продукция.

Нет ничего сложного в том, как отстирать желтые пятна от пота с помощью подручных ингредиентов. Возьмите 4 ст.л пищевой соды, 2 ст.л белого уксуса, 2 ст.л перекиси водорода и растворите все эти компоненты в теплой воде. Нанесите получившийся раствор на желтые пятна и оставьте на полчаса. Затем постирайте футболку привычным образом - вручную или в машинке. После того как вещь высохнет, вы удивитесь, что ткань снова стала белоснежной, как будто на ней ничего и не было.

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Для того, чтобы больше не думать, как вывести желтые пятна на белом, придерживайтесь нескольких простых правил:

пользуйтесь дезодорантами, в составе которых нет солей алюминия;

если заметили, что пот попал на ткань, сразу стирайте одежду;

перед стиркой выворачивайте загрязненные вещи наизнанку, чтобы порошок или гель напрямую попал в волокна с той стороны, где был пот;

используйте температуру 30-40 градусов Цельсия, чтобы пятна не въедались в ткань.

Эти простые советы помогут вам никогда не сталкиваться с проблемой пятен на белоснежных вещах, а если уж такое произойдет, то вы уже знаете, чем отстирать желтые пятна от пота.

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