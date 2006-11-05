Для оглашения приговора Хусейну в Багдаде объявлен комендантский час

В ожидании оглашения судебного приговора в отношении Саддама Хусейна, которое предположительно состоится в воскресенье, в иракской столице и трех близлежащих провинциях введен 12-часовой комендантский час, сообщает Лента.ру. В Багдаде также закрыт аэропорт.

Начиная с 6 часов утра передвижение людей и транспорта полностью запрещено в городах Багдадской провинции, провинции Салахуддин, в котором находится родной город Хусейна Тиктрит, а также в провинциях Дияла и Анбар, ставших очагами активности суннитских повстанцев.

Накануне дня оглашения приговору экс-диктатору иракские власти также объявили об отмене всех отпусков в вооруженных силах страны и о приведении всех подразделений в состояние повышенной боеготовности.

Меры безопасности усилены на всех контрольных пунктах вдоль основных магистралей. Увеличена численность полицейских и американских военнослужащих, занятых в патрулировании городских улиц. Как заявили в МВД Ирака, любые проявления насилия будут решительно пресекаться.

Выражающие поддержку Хусейну сунниты пообещали устроить кровопролитие в случае вынесения их экс-лидеру смертного приговора. В то же время, если приговор окажется более мягким, активное недовольство могут проявить шииты, которые подвергались гонениям во время правления Хусейна и занимают ключевые позиции в правительстве после его свержения.

В воскресенье верховный трибунал Ирака планирует вынести приговор Саддаму Хусейну и семи его соратникам, в числе которых сводный брат экс-диктатора, по обвинению в убийстве 148 шиитов-жителей городка Дуджейл, где в 1982 году на Хусейна было совершено покушение. Процесс по этому делу ведется с октября 2005 года.

Второй судебный процесс в отношении Хусейна - по обвинению в геноциде курдов - начался в августе текущего года. На данный момент в деле еще не предъявлены все обвинения, и остается неясным, будет ли его рассмотрение ускорено в случае вынесения Саддаму смертного приговора.