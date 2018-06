В Лондоне двухэтажный автобус врезался в магазин (фото, видео)

Двухэтажный автобус врезался в здание магазина на юго-западе Лондона. Об этом сообщает Sky News.

По предварительной информации, инцидент произошел сегодня утром. Водитель автобуса госпитализирован, медики оказали помощь шести пострадавшим пассажирам.

На месте происшествия работают спасатели, медики и полиция. Возможная причина инцидента пока не указывается.

Также сообщается о том, что сейчас полицейские перекрыли дорогу Лавендер Хилл, где произошла авария.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Double-decker bus has crashed into a shop in Lavender Hill in London.<a href="https://twitter.com/hashtag/BREAKING?src=hash">#BREAKING</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/London?src=hash">#London</a> <br><br> <a href="https://t.co/0netLIGAJF">pic.twitter.com/0netLIGAJF</a></p>— Adetutu Balogun (@Tutsy22) <a href="https://twitter.com/Tutsy22/status/895553254553255937">10 августа 2017 г.</a></blockquote>

