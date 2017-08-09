В Тернополе столкнулись троллейбус и БРДМ (фото)

В Тернополе столкнулись троллейбус и боевая разведывательно-дозорная машина (БРДМ), в результате никто не пострадал. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

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Информация о дорожно-транспортном происшествии поступила сегодня около 18.00 на линию «102» от жителя областного центра. Мужчина сообщил, что на улице Бродовская в Тернополе столкнулись троллейбус и БРДМ.

«На место происшествия выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. По предварительным данным, водитель общественного транспорта не предоставил преимущество в движении боевой разведывательно-дозорной машине, которая принадлежит одному из подразделений ГУНП в области. Служебный транспорт двигался в сопровождении полицейского авто с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом», - говорится в сообщении. На месте происшествия работают следователи и сотрудники патрульной полиции.