Neue Zürcher Zeitung: Китай и Россия заигрывают с талибами

Об этом пишет Бритта Петерсен в статье "Китай и Россия заигрывают с талибами", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

В Афганистане подошел к концу пост, во время которого произошли чрезвычайно кровавые нападения. Похоже, насилие указывает на изменение баланса сил в регионе. В начале июня два жестоких нападения в столице Кабуле унесли жизни 150 человек, 450 человек получили ранения. Первое произошло на оживленном перекрестке в дипломатическом районе Вазир-Акбар-Хан, второе – на похоронах, где присутствовали глава правительства Абдулла Абдулла, а также бывший глава разведки и нынешний министр государства по реформированию сектора безопасности, Амрулла Салех.

Бомбы и бои

Оба нападения стали загадкой, потому что никто не взял на себя ответственность. Талибы дистанцировались, "Исламское государство" (ИГ) хотя и радовалось им, но не признало своей причастности. Правительство президента Ашрафа Гани подозревает сеть Хаккани, приближенную к пакистанской разведке (ISI) группировку, связанную с пакистанскими талибами. Но Амрулла Салех предъявил серьезные обвинения правительству. "Если были бы приняты меры безопасности, то не произошло бы трех взрывов подряд", - сказал Салех станции Tolo TV. Кровавый Рамадан также выявил линии разлома в афганском правительстве, которые существовали всегда, но теперь, видимо, ситуация усугубляется.

На прошлой неделе взорвалась автомобильная бомба в Лашкаргахе, столице южной провинции Гильменд. Тридцать человек были убиты, шестьдесят других получили травмы разной степени тяжести. Ответственность за теракт взяла на себя радикальная исламистская группировка "Талибан". Провинцию на границе с Пакистаном сегодня вновь в большей степени контролируют талибы, только столица все еще находится под контролем правительства. В апреле США вновь отправили 300 морских пехотинцев в провинцию Гильменд. Многие из них уже участвовали в боях здесь в 2010. Число погибших американцев тогда было очень высоким, 350 были убиты, тысячи получили ранения. Тем не менее, им удалось в значительной степени вытеснить талибов. Теперь они вернулись; идут ожесточенные бои.

Новые силы

В течение некоторого времени, новая коалиция, состоящая из Китая, его союзника Пакистана, России и Ирана, намеревается по-новому определить "большую игру" за Афганистан. Ранее в этом году Москва пригласила представителей Китая, Пакистана и Ирана на встречу, чтобы обсудить будущее Афганистана, но не афганского правительства или его близкого союзника Индии. США получили приглашение на вторую конференцию в апреле, но отклонили его.

Афганистан и Индия встревожены. Потому что Китай и Россия не только заинтересованы в том, чтобы заполнить стратегический вакуум, который образовался в Афганистане после ухода Соединенных Штатов. Они, похоже, намерены вести переговоры с талибами по этому вопросу. На встрече в Москве, кроме прочего, обсуждали также отмену санкций против некоторых лидеров талибов.

Пекин опасается, что влияние исламистских группировок, таких как "Исламское государство" (ИГ) может также распространиться на пограничную провинцию Синьцзян в Афганистане. Москва обеспокоена, потому что, по оценкам, ИГ располагает примерно 6000 русскоговорящих бойцов, которые могут вернуться в Россию или осесть на севере Афганистана и в соседнем Таджикистане и Узбекистане. Для всех трех стран участие талибов в правительстве в Кабуле кажется наименьшим злом.

Китай рассматривает Афганистан в более широком контексте

Пекин видит Афганистан в более широком стратегическом контексте евразийской инициативы "Один пояс, один путь", частью которого также является китайско-пакистанский Экономический коридор. Продолжающаяся нестабильность в Афганистане мешает процессу, а Пакистан является близким союзником.

По словам Викрама Суда, бывшего главы индийской разведки и аналитика центра Observer Research Foundation в Дели, Россия считает, что ИГ нельзя устранить без помощи Пакистана. Но Суд предупреждает, что "Исламское государство" превращается в приемлемое ответвление талибов – реальной угрозы для Афганистана.

Индия, не без оснований, утверждает, что Пакистан служит для "Талибана" не только местом отступления, но и напрямую поддерживает его. По словам Суда, для Исламабада талибы – это истинные представители афганской политики; их поддерживают в надежде, что дружественно настроенное к Пакистану правительство в Кабуле признает спорные границы – так называемую линию Дюранда – между Афганистаном и Пакистаном.

США в настоящее время рассматривают ситуацию аналогично. "Самым большим препятствием на пути каких-либо изменений в Афганистане является отсутствие реалистичной стратегии для борьбы с Пакистаном", - говорит Самир Лалвани, заместитель директора программы Южной Азии в Центре Стимсона в Вашингтоне.

Договоренности с талибами?

В начале мая в Кабул вернулся печально известный полевой командир Гульбеддин Хекматияр, которого принимал президент Ашраф Гани на красной ковровой дорожке. Соглашение между известным как "мясник Кабула" бывшим лидером моджахедов и афганским правительством вызвал ужас у многих в Афганистане. Исламистский сторонник жесткой линии после войны жил сначала в Иране, а затем – в Пакистане.

Ананд Арни из аналитического центра Такшашила в Бангалоре называет возвращение Хекматияра "стратегической победой Пакистана". Это "ключевой элемент в афганской стратегии Пакистана". По мнению Арни, Исламабад хочет, чтобы Хекматияр стал лидером поддерживаемого правительством движения талибов. Правительство национального единства в Кабуле по-прежнему удерживает позиции – потому что президент Ашраф Гани и Абдулла Абдулла знают, что поставлено на карту; но сколько они смогут держаться, неясно.

"Вместо согласованных антитеррористических действий против талибов, теперь мы видим, что некоторые из крупных держав хотят с ними мириться", - говорит Викрам Суд. "Мир от этого получит только тот же террор. Или что-то еще хуже".