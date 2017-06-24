WP узнала, что не устраивает Белый дом в новых санкциях против России

Администрация Дональда Трампа недовольна рядом положений одобренного Сенатом пакета санкций против России и Ирана.

Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме, передает РБК.

В частности, администрация Трампа недовольна внесенным в законопроект положением о том, что президент не сможет отменить санкции против Москвы и Тегерана без согласия законодателей.

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Собеседник газеты отметил, что претензии Трампа относятся именно к вопросу разделения полномочий, а не к конкретному вопросу взаимоотношений с Россией.

В Белом доме считают, что документ необходимо вернуться в Сенат для пересмотра.

С критикой законопроекта выступал и государственный секретарь Рекс Тиллерсон при общении с членами Палаты представителей в конце прошлой недели. Он указал, что администрация должна гибко реагировать на вопрос, когда нужно повысить градус отношений с другими странами, а когда двигаться к их нормализации.

Как сообщал УНИАН, ранее представитель Белого дома Спайсер намекнул, что поддержанный Сенатом США законопроект о новых санкциях против РФ необходимо доработать.

15 июня Сенат США окончательно утвердил новые санкции против России, совместив их с санкциями против Ирана в одном законодательном акте.

Члены Сената выступили за наказание лиц, которые могут быть причастны к кибератакам на США.

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Новые санкции сенаторы позиционируют как наказание России за ее действия на международной арене - вероятное вмешательство в американские выборы в 2016 году, аннексию Крыма, поддержку режима сирийского президента Башара Асада.

В Сенате также выступают за то, чтобы президент США не мог без одобрения Конгресса смягчать или отменять санкции.

Чтобы новые санкции вступили в силу, их еще должны поддержать в Палате представителей, а также президент.