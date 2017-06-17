Белый дом хочет сохранить гибкость для пересмотра санкций против России - СМИ

Администрация США намерена работать с республиканцами в палате представителей над внесением отдельных изменений в законопроект о новых санкциях в отношении России, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации.

По его словам, Белый дом обеспокоен тем, что текущая версия законопроекта свяжет им руки в возможности улучшить отношения между США и Россией, о чем публично говорил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

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Однако демократы в сенате, напротив, обеспокоены тем, что администрация президента Дональда Трампа может пойти на отмену нового законопроекта о санкциях против России.

Источник добавил, что в Белом доме поддерживают сохранение санкций против России, и что пока в администрации не обсуждали какую-либо отмену нового законопроекта.

При этом он отметил, что Белый дом уверен в наличии своих союзников в палате представителей среди республиканцев, которые также обеспокоены прецедентом, когда законодатели будут ограничивать права исполнительной власти в лице администрации президента контролировать вопрос санкций.

15 июня сенат США принял законопроект об ужесточении санкций в отношении России. За принятие законопроекта проголосовали 98 сенаторов, лишь двое были против.