WP узнала о разработке направленной против России "цифровой бомбы", одобренной Обамой

Бывший президент США Барак Обама одобрил в 2016 году размещение кибероружия в российской инфраструктуре после предполагаемого вмешательства России в выборы американского президента. Об этом сообщили американские чиновники, передает "Дождь" со ссылкой на The Washington Post.

Издание называет это оружие "цифровым эквивалентом бомбы", которая может быть применена в случае обострения отношений США и России. Проект был в разработке, когда Обама покинул пост президента.

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В последнем пакете санкций против России, который был принят в декабре прошлого года, была неопубликованная часть, в которой американским спецслужбам поручили найти слабые места в российской инфраструктуре, пишет WP.

Бывший американский чиновник рассказал изданию, что кибероперация находится на ранних стадиях. Она включает в себя размещение "имплантов" в российских сетях, которые считаются важными, чтобы применение кибероружия причинило "боль и дискомфорт". Импланты были разработаны Агентством национальной безопасности США. Они могут быть применены дистанционно в ответ на агрессию со стороны России.

WP отмечает, что ФБР сообщило Обаме и трем его старшим помощникам о вмешательстве России в американские выборы в августе прошлого года. В отчете ведомства говорится, что президент России Владимир Путин лично отдал приказ помешать выиграть кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Команда Обамы долгое время решала, какими должны быть ответные меры. Власти США беспокоились, что любые действия будут рассмотрены как политическое вмешательство в президентскую гонку.

В конце 2016 года США ввели санкции против России в связи с хакерскими атаками, в которых Белый дом обвинил Москву. В список попали Федеральная служба безопасности и Главное управление Генштаба ВС РФ (ГРУ).

Ранее администрации Барака Обамы обвинила России в проведении кампании по вмешательству в выборы президента США, которая включала в себя взлом компьютеров Национального комитета Демократической партии и некоторых политиков. В Кремле эти обвинения отвергают.